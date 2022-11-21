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عناوين الصحف ليوم الأثنين 21 تشرين الثاني 2022

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الأخبار: مياه لبنان... تميت ولا تحيي

«مقاوم» عميل جنّده «الحاج سليم» وأوقعت به «حبيبة» المقدونية: الموساد يستهدف أبناء قياديين شهداء

قطر... نجاح تنظيمي وخيبة فنية

غضّ طرف أميركي - روسي: تركيا تنفّذ وعيدها ضدّ الأكراد

 

 

 

الديار: خريطة معركة رئاسة الجمهوريّة وتوزيع المواقف
باسيل لن يتراجع... وفرنجية يُتابع معركته بهدوء ...وبري يتحرّك بعد الأعياد

 

 

 

البناء: الاستعصاء الرئاسي مستمر… وخليل: بري لم يبحث مع باسيل إلا اسم فرنجية… وللبحث صلة / مهرجان للبعث في ذكرى الحركة التصحيحية… حجازي: لا لرئيس يتجاوز العلاقة مع سورية / حردان: سورية تتعافى والجامعة بدونها صفر… وعلي عبد الكريم: القطبية الأحادية سقطت

 

 

 

النهار: "الإمارة العنابية" تفتتح "درّة البطولات الرياضية"

 

 

 


الجمهورية: باريس تنتظر تأكيدات سعودية

 

 

 

 

نداء الوطن: الراعي يحدّد "مشروع الرئيس" لإنقاذ لبنان وإخراجه من المحاور
"حزب الله" يصعّد التهويل الرئاسي وبكركي للنواب: لا تخضعوا للتهديد

 

 

 


اللواء: «غصّة المونديال»: معارضة عونية لمجلس الوزراء .. وعقبتان أمام الكابيتال كونترول
الموظفون ضد مذكرة ميقاتي.. والكهرباء خلال 3 أسابيع إذا مُوِّلَت صفقة الفيول

 

 

 

 

l'orient le jour: Après le départ de Aoun, Mikati a le vent en poupe

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