عناوين الصحف ليوم الأثنين 21 تشرين الثاني 2022

الأخبار: مياه لبنان... تميت ولا تحيي
«مقاوم» عميل جنّده «الحاج سليم» وأوقعت به «حبيبة» المقدونية: الموساد يستهدف أبناء قياديين شهداء
قطر... نجاح تنظيمي وخيبة فنية
غضّ طرف أميركي - روسي: تركيا تنفّذ وعيدها ضدّ الأكراد
الديار: خريطة معركة رئاسة الجمهوريّة وتوزيع المواقف
باسيل لن يتراجع... وفرنجية يُتابع معركته بهدوء ...وبري يتحرّك بعد الأعياد
البناء: الاستعصاء الرئاسي مستمر… وخليل: بري لم يبحث مع باسيل إلا اسم فرنجية… وللبحث صلة / مهرجان للبعث في ذكرى الحركة التصحيحية… حجازي: لا لرئيس يتجاوز العلاقة مع سورية / حردان: سورية تتعافى والجامعة بدونها صفر… وعلي عبد الكريم: القطبية الأحادية سقطت
النهار: "الإمارة العنابية" تفتتح "درّة البطولات الرياضية"
الجمهورية: باريس تنتظر تأكيدات سعودية
نداء الوطن: الراعي يحدّد "مشروع الرئيس" لإنقاذ لبنان وإخراجه من المحاور
"حزب الله" يصعّد التهويل الرئاسي وبكركي للنواب: لا تخضعوا للتهديد
اللواء: «غصّة المونديال»: معارضة عونية لمجلس الوزراء .. وعقبتان أمام الكابيتال كونترول
الموظفون ضد مذكرة ميقاتي.. والكهرباء خلال 3 أسابيع إذا مُوِّلَت صفقة الفيول
l'orient le jour: Après le départ de Aoun, Mikati a le vent en poupe