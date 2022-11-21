أسرار الصحف ليوم الأثنين 21 تشرين الثاني 2022

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

تداول بعض المتابعين للملف الرئاسي ثنائية رئاسية جديدة مقابل ثنائية سليمان فرنجية ونواف سلام هي ثنائية العماد جوزف عون رئيساً للجمهورية وعبد الرحيم مراد رئيساً للحكومة. وقالوا إن لا فيتو سعودي أصلاً على مراد لكن المطلوب الحصول على لا فيتو من حزب الله على عون.



خفايا



توقّع مصدر نيابي أن يقوم ثنائي حركة أمل وحزب الله ومعه التمثيل الشيعي الحصري نيابياً بإبلاغ الأطراف المسيحية النيابية والروحية بأن نقل حق الترشيح الرئاسي من التحالفات السياسية الى حصره بالقوى المسيحية الوازنة يجعله يقرّر حضور جلسات الانتخاب والتصويت بالقطعة حسب المرشحين.



نداء الوطن: خفايا

إشتُرط على طالب دكتوراه أن يؤمن كمية كافية من المازوت لتأمين عمل المولّد الكهربائي، وذلك ليُحدَّد له موعد مع اللجنة المشرفة، كي تتم مناقشة رسالته.

عُلم أنّ لائحة الأسماء التي يتم العمل عليها برعاية بكركي سقطت بسبب الرفض المتبادل، ويتم البحث عن بدائل، في حين تمّ تحييد واحد.

على رغم عمل وزارة الداخلية المتواصل، الّا أنّ الأجواء توحي بأنّ كتلة كبيرة تعمل على تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية للمرة الثانية بسبب الأوضاع المتردية.

اللواء: أسرار

همس

اتّفق رؤساء الحكومات السابقون على الاجتماع كلما دعت الضرورة لإعلان موقفٍ من التطورات، من دون تحديد موعد محدّد للقاءات دورية ومنتظمة!



لغز

تساءل رئيس كتلة نيابية عن مصير مشروع قانون التمديد لمسؤولين أمنيين وبعض المدراء العامين الذين تنتهي مدة خدماتهم في الأشهر القليلة المقبلة، والذي أُحيل إلى مجلس النواب قبل نهاية العهد المنصرم!