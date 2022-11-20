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المكاري من القمة الفرنكوفونية: الأزمات السياسية والاقتصادية المتتالية التي يمر بها لبنان تهدد كيانه وهويته الثقافية

20
NOVEMBER
2022
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ذكر وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري، خلال اجتماع مغلق بين رؤساء الدول والحكومات ورؤساء وفود الدول والحكومات الاعضاء في المنظمة العالمية للفرنكوفونية في جربة التونسية بعنوان "فرنكوفونية الغد"، أن "منذ نشأة أول منظمة حكومية دولية للدول الفرنكوفونية، والذي أسهم في إنشائها في شكل كبير الرئيس الراحل شارل حلو، مرورا بتوقيع الميثاق اللغوي في مونتروالعام 2010، ثم افتتاح مكتب المنظمة الدولية للفرنكوفونية في بيروت أخيرا، يظهر لبنان في كل هذه المراحل تعلقه بالفرنكوفونية التي تحمل قيما عديدة".

واشار إلى أن "الازمات السياسية والاقتصادية المتتالية التي يمر بها لبنان تهدد كيانه وهويته الثقافية، وهي تشكل خطرا داهما، ومن الممكن أن يكون مصيريا في حال عدم اتخاذ إجراءات على هذا الصعيد، ونضيف الى كل هذه الازمات أزمة اللاجئين السوريين التي ترهق الوطن الذي يمر بأزمة اقتصادية واجتماعية منذ 3 سنوات".

ودعا المكاري المجتمع الدولي الى "منع لبنان من الانهيار من خلال إنقاذ إرثه الثقافي ودعم وسائل الاعلام والتربية والصناعات الثقافية والابداعية، وعبر مساعدتنا على رد ثقة المواطن بالدولة"، وأكد أن "إفتتاح مركز منظمة الدول الفرنكوفونية في بيروت يشكل بصيص امل في ليالي لبنان الحالكة، وهذا التمثيل يذكرنا بخصوصية لبنان المتعدد اللغات والذي يشكل نموذجا للتعددية الثقافية".

وذكر المكاري بالتزام "لبنان الكامل بوضع مكتب المنظمة الفرنكوفونية في بيروت في تصرف الفرنكوفون في الشرق الاوسط"، مثنيا على "تعيين الدبلوماسي الارمني ليون أميريجنيان مسؤولا عنه".

 

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