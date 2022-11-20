حتى الثلاثاء.. طقس لبنان مستقر

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يؤثر طقس مستقر حاليا على لبنان ويستمر لغاية بعد ظهر الثلاثاء مع ارتفاع بدرجات الحرارة، ويتأثر لبنان بعدها بكتل رطبة تؤدي الى طقس متقلب وممطر أحياناً مع انخفاض بدرجات الحرارة.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

١- الحرارة ساحلاً بين 19 و25 درجة، بقاعا بين 8 و21 درجة وعلى الـ1000 متر بين 13 و19

٢- الجو: مشمس، ظهور سحب عالية بعد الظهر

٣- الرياح: شرقية ليلاً وشمالية غربية نهارا ضعيفة وسرعتها بين 10 و 30/س

٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين 60 و80٪؜

٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا 1022 hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه 24 درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الاثنين: الطقس مستقر وغائم بسحب عالية ودرجات الحرارة تتراوح بين 19 و26 درجة ساحلا، 9 و22 بقاعاً وبين 14 و20 درجة على الـ1000 متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين 10 و 30كم/س.

الثلاثاء: الطقس متقلب وغائم جزئياً مع احتمال أمطار محلية بعد الظهر ودرجات الحرارة تتراوح بين 18 و23 درجة ساحلا، 7 و18 بقاعاً وبين 12 و17 على الـ1000 متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين 10 و 30 كم/س.