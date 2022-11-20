الوزير باسيل من كفيفان: "نشدد على أهمية دعم القطاع الزراعي الذي يثبتنا في ارضنا"

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لفت المدير العام في وزارة الزراعة المهندس لويس لحود، الى التعاون القائم بين الوزارات، مؤكدا "العمل على تعميمه في كل المناطق اللبنانية، لأن تجربة البترون كانت ناجحة من خلال مشاركة 11 قطاعا، على أمل أن نجمع كل القطاعات ضمن إطار واحد وخطة واحدة في موضوع التصدير". واشار الى أن "اليوم في البترون 10 خمارات نبيذ، ونحن بانتظار أن يرتفع العدد الى 15، ومعا سنعمل للبحث عن أسواق جديدة، واللافت اليوم أن كل الوزارات تستثمر في النبيذ، وهذا إنجاز بالاضافة الى تشجيع صناعة العرق وتصنيع التفاح والاسماك المجففة ومنتجات الحليب والمونة والمطبخ اللبناني والعسل الذي سيكون على لائحة التصدير".

ودعا "الجاليات اللبنانية الى تعزيز تسويق الانتاج اللبناني في سبيل تثبيت اهلنا في ارضنا من خلال ادخال العملة الصعبة في سبيل تحقيق استمرارية العجلة الاقتصادية، من هنا نداؤنا للانتشار اللبناني أننا بحاجة لدعمكم ولتسويق الانتاج اللبناني".

وشدد الوزير جبران باسيل، خلال اللقاء في دير مار قبريانوس ويوستينا في كفيفان، على "أهمية دعم القطاع الزراعي الذي يثبتنا في ارضنا"، مؤكدا أنه "لدينا مجال تنافسي كبير جدا من قطاعات اخرى يدخل فيه لبنان ويتميز فيه عن غيره، منطقة كمنطقة البترون تشهد تطورا ملحوظا للقطاع السياحي خصوصا على مستوى السياحة الدينية، واليوم نستطيع ان نضيف عليها في الصناعة الغذائية، وهي جزء من السياحة".

واعتبر أن "الاهم اليوم هو تشجيع التصدير من خلال التعاون بين المنتجين والمفاتيح الكبرى في الخارج من سفراء وقناصل فخريين وملحقين اقتصاديين واللبنانيين الناجحين القادرين على تسويق المنتجات الغذائية في سبيل تعزيز التصدير، وهذا ما نحن بصدد التحضير له للربط بين لبنان والخارج ما يدخلنا في آفاق جديدة".