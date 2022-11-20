عناوين الصحف ليوم الأحد 20 تشرين الثاني 2022

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الديار: الاستحقاق الرئاسي في دائرة التصعيد بانتظار انضاج المبادرات الوفاقية
باريس تسعى لمشاركة سعودية... وواشنطن تدعم تحركها عن بعد
فرنجية يجمع التيار والقوات في حوار «غير رسمي» بين نواب الكتلتين
النهار: لبنان يرمق المونديال مثقلاً بالتخبّط السياسي
الأنباء الكويتية: «الإخفاق» الرئاسي مستمر بغياب التفاهم الخارجي والداخلي وتصريحات باسيل عن «المقاومة» قطعت «الشعرة» مع الحزب
الشرق الأوسط: استمرار الشغور الرئاسي في لبنان يلاحق مؤسسة الجيش والبنك «المركزي»
ملء الفراغ في المجلس العسكري بتأجيل تسريح ثلاثة من أعضائه
الوطن السورية: الخليل لـ«الوطن»: اللقاءات ناجحة بامتياز والجهات المعنية من البلدين ستتابع ما جرى الاتفاق عليه … المقداد يختتم اليوم زيارته للهند وتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي يتصدر المباحثات