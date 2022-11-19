وزير الثقافة أعلن أسماء الفائزين بجائزة يوم الأديب

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أعلن وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال القاضي محمد وسام المرتضى أسماء الفائزين بجائزة يوم الأديب، في احتفال رمزي اقيم في المكتبة الوطنية بعد تقييم موضوعي وشفاف من قبل اللجنة المعنية باختيار من تقدم من كاتب وشاعر وروائي كل من مؤلفاته للمشاركة في هذه الفعالية التي دعا اليها المرتضى في شهر نيسان الماضي.

نالت الجائزة الاولى ندى الحاج عن كتابها "عابر الدهشة"، وكانت الجائزة الثانية من نصيب جوزيف الجميّل عن كتابه "أكتب باسم الحب"، أما الجائزة الثالثة فذهبت لكلود أبو شقرا عن كتابها "ثائر يزرع الأمل"، ونال يوسف طراد الجائزة الرابعة عن "كتاب قراءات فلّاح".

وسلم المرتضى الفائزين الذين حضروا جوائزهم الرمزية في غياب ندى الحاج التي اعتذرت عن عدم الحضور لأسباب صحية .