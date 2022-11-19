روابط التعليم الرسمي: للاسراع بصرف بدل النقل وتحرير الرواتب

A + A -

أعلنت روابط التعليم الرسمي الثانوي الأساسي المهني، في بيان، أنها التقت رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، بحضور النائب الدكتور اشرف بيضون والمسؤول التربوي المركزي لحركة “أمل” الدكتور علي مشيك. وعرضت الروابط الوضع المعيشي “المزري” الذي يعاني منه الأساتذة وعدم قدرتهم الوصول إلى مراكز عملهم.

وبحسب بيان الروابط، فقد تم عرض ما يلي:

أولا: صرف متأخرات بدل النقل خلال الأسبوع القادم وعدم الانتظار حتى نهاية الشهر.

ثانيا: انتظام دفع الرواتب الجديدة مع بداية كل شهر، إضافة إلى بدل النقل تنفيذا لقانون الموازنة والصرف السريع لكافة المتأخرات عن العام الماضي.

ثالثا: مطالبة وزير المالية بالإفراج عن القروض الخاصة بوزارة التربية لكي تستطيع الوزارة صرف الحوافز الجديدة للأساتذة والمعلمين بالسرعة الممكنة.

رابعا: عدم تقيد السحوبات من صناديق المدارس والمعاهد والثانويات بسقف محدد من المصارف من أجل تمكينها من تسديد الكلفة التشغيلية وعدم تقيد المصارف لسحب الرواتب والملحقات للملاك والمتعاقدين وصرفها دفعة واحدة.

خامسا: إقرار قانون العقد الكامل وبدل النقل والضمان الصحي للمتعاقدين.

من جهته، اتصل الرئيس بري بوزير المالية وطالبه بالدفع الفوري لبدل النقل المتأخر وذلك خلال الأيام القادمة وقبل نهاية الأسبوع.

كما طالبه بالإسراع بإعداد جداول الرواتب الجديدة وصرفها بشكل منتظم كل شهر.

وطالب بالإفراج الفوري عن كافة القروض الخاصة بوزارة التربية والعمل على دفع الحوافز الجديدة بالسرعة الممكنة لكافة الأساتذة والمعلمين والمتعاقدين.

كما اتصل الرئيس بري بحاكمية مصرف لبنان، مطالبا إياهم بالضغط على المصارف في سبيل رفع سقف السحوبات للمدارس والثانويات والمعاهد وتحرير الرواتب كاملة للمعلمين والأساتذة، ملاكا ومتعاقدين.

وكلف رئيس مجلس النواب النائب بيضون بالمتابعة مع رؤساء الروابط يوم الأربعاء المقبل مراجعة وزارة المالية ومصرف لبنان لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الاتصالات والعودة إليه لإبلاغه بالنتائج. ووعد الرئيس بري الروابط بإجراء ورشة تشريعية في القريب العاجل، عنوانها تربوي لإقرار القوانين اللازمة للقطاع التربوي ملاكا ومتعاقدين.