تدابير سير غداً في الأشرفية

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ــــ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“بتاريخ بوم غد الأحد 20-11-2022، سيصار إلى تصوير مشاهد لحملة توعية اجتماعية، وأخرى لفيلم في منطقة الأشرفية، على الجسر المؤدي من الأشرفية إلى الدكوانة، وفي شارع خليل البدوي.

لذلك ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير السير التالية:

اولاً: إقفال الطريق من فوق الجسر للسير القادم من الأشرفية باتجاه الدكوانة، وذلك اعتباراً من الساعة 11،00 صباحًا من التاريخ المذكور أعلاه وحتى الانتهاء، وتحويل السير على الطرقات المجاورة.

ثانياً: إقفال شارع خليل البدوي اعتبارًا من الساعة 8،00 صباحًا لغاية الساعة 20،00 من التاريخ ذاته.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الامن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام”.