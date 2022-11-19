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الطقس مستقر حتى الثلاثاء!

19
NOVEMBER
2022
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توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس صافيا إلى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، يتحول خلال الليل إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة.

وجاء في النشرة:

الحال العامة: منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القادمة تؤدي الى طقس خريفي مستقر ودافئ نسبيا حتى ظهر يوم الثلاثاء حيث يتأثر بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة متمركز فوق اليونان والذي يقترب تدريجيا مما يؤدي إلى طقس متقلب وماطر ويستمر حتى يوم الجمعة حيث ينحسر تدريجيا. (معدل درجات الحرارة في بيروت لشهر تشرين الثاني بين 16 و25 درجة).

الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: صاف إجمالا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة والتي تكون ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل مع انخفاض نسبة الرطوبة.

الأحد: صاف إلى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، يتحول خلال الليل إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة.

الإثنين: غائم جزئيا بسحب مرتفعة وارتفاع محدود بدرجات الحرارة والتي تصبح فوق معدلاتها الموسمية كما تنشط الرياح أحيانا.

الثلاثاء: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض تدريجي وملموس بدرجات الحرارة والتي تعود إلى معدلاتها الموسمية، تتكاثف الغيوم اعتبارا من بعد الظهر وتتساقط أمطار متفرقة اعتبارا من المساء وتشتد غزارتها أحيانا حلال الليل مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة كما يتكون الضباب على المرتفعات وتتساقط الثلوج على الجبال اعتبارا من ارتفاع 2200 متر.

وطنية
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