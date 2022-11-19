ذكرى الثانية والثلاثين بعد المئة لتأسيس حزب الطاشناق: لبنان كان وسيبقى القلب النابض للوجود الأرمني في العالم

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أحيت اللجنة المركزية لحزب الطاشناق في لبنان الذكرى الثانية والثلاثين بعد المئة لتأسيس حزب الطاشناق باحتفال مركزي نظّمته في قاعة الإمارات - فندق الميتروبوليتان - الحبتور.

شاركت في الإحتفال وفود من كافة أنحاء العالم وأرمينيا وأرتساخ، امثل حزب الطاشناق والجمعيات الرياضية والثقافية والكشفية والصحيّة على رأسها كافة أعضاء المكتب العالمي لحزب الطاشناق وحضر أيضًا ممثل كاثوليكوس الأرمن لبيت كيليكيا آرام الأوّل والقيادات الدينية الأرمنية في لبنان وطاقم سفارة أرمينيا في لبنان، ممثلون عن سائر الأحزاب الأرمنية، الوزراء والنواب الأرمن الحاضرون والسابقون وحشد غفير من الحزبيين والمناصرين.

ممثل المكتب العالمي لحزب الطاشناق هاكوب دير ختشادرريان شدّد على أهمية الدور الذي لعبه الأرمن في لبنان من وجودهم، كما شدّد على ضرورة دعم الأرمن في جميع أنحاء العالم لأخواتهم في لبنان، لأن لبنان كان وسيبقى القلب النابض للوجود الأرمني في العالم.

أمّا ممثل اللجنة المركزية لحزب الطاشناق في لبنان النائب هاغوب بقرادونيان، فأكّد أنّ حزب الطاشناق سوف يبقى وفيًا للبنان واللبنانيين ولمناصريه وسوف يظلّ بخدمتهم بكل ما يملك من قوة وإرادة ودعا شباب الحزب إلى الصمود وعدم اليأس للخروج من الأزمة الخانقة التي يعاني منها الوطن.

كما تخلّل الحفل برنامج ثقافي، فنّي وكشفي.