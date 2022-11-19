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الانتهاء من شراء محاصيل التبغ والتنباك في الشمال

19
NOVEMBER
2022
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أعلن رئيس نقابة مزارعي التبغ والتنباك في الشمال عبدالحميد صقر، انتهاء شراء المحاصيل في الشمال نهار الجمعة 18/11/2022 لهذا العام.


وقال: "سادت أجواء الارتياح والإيجابية لدى جميع المزارعين في عكار والشمال خاصة اننا ولأول مرة كانت الخطوة المميزة بشراء المحاصيل من إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية بالدولار، وذلك ساهم إلى حد كبير في تعلق المزارعين بأرضهم والإصرار على الاستمرار في الزراعة، إضافة إلى تأمين كافة التسهيلات الإدارية وتحويل ثمن المحاصيل عبر شركة BoB دون أي حسم، ووصل المبلغ كاملا للمزارع، وكل ذلك كان نتيجة للتحرك الذي قامت به النقابات الزراعية مع إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية والتي كان لمديرها العام ناصيف سقلاوي الدور الإيجابي والأخوي والجهود المثمرة في تلبية مطالب المزارعين ونقاباتهم".

وشكر سقلاوي وأعضاء مجلس الإدارة ومدير الزراعة والمشتريات جعفر الحسيني، ودعا المزارعين الى "التشبث بالأرض وإعطاء الأهمية لزراعة التبغ والتنباك، لما تشكل من رافد اقتصادي ومعيشي أساسي في عكار".

 

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