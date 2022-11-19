في برج حمود: يستخدم منزله لتخزين المخدرات وترويجها... وشعبة المعلومات تتحرك!

A + A -

مع توافر معلومات لشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي حول قيام شخص عراقي الجنسية بتخزين المخدرات في داخل إحدى الشقق في برج حمّود وترويجها في المحلّة المذكورة والمناطق المجاورة لها، تمكّنت الشعبة من تحديد هويته وهو المدعو ع. ح. (مواليد عام 1995)، وأعطيت الأوامر العمل على تحديد مكان الشقة التي تستخدم لتخزين المخدرات، ومداهمتها، وتوقيف المروِّج.



وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت إحدى دوريات الشعبة مداهمة للشقة المذكورة في برج حمود، نتج عنها توقيف المروّج بداخلها.



وبتفتيش الشقة، تم ضبط: /49/ مظروفًا بداخله مادة الكوكايين، و/10/ ليرات تركية، ومبالغ مالية، وهاتف خلوي.



وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة قيامه بترويج المخدرات سيرا على الأقدام في محلة برج حمود والمناطق المجاورة لها، وأنه يقوم بتخزين المخدرات المعدة للترويج داخل منزله، كما اعترف انه ينشط لصالح أحد التجار.