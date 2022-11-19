ابي رميا عشية المونديال: منتخب فرنسا هو الأول بنظري وله مكانة خاصة لدى اللبنانيين

A + A -

عشية انطلاق المونديال

اعرب رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية النائب سيمون ابي رميا في حديث ل" نداء الوطن" عن تشجيعه لمنتخب البرازيل والمنتخب الفرنسي الذي يعتبره المنتخب الاول وذلك بسبب وجود جالية لبنانية كبيرة في فرنسا تتبوأ مناصب عالية وبالتالي نعتبر منتخبها يمثل لبنان بطريقة او بأخرى إضافة الى لعبه الممتع. وقال ابي رميا:"عندما انتقلت للعيش في فرنسا لمدة طويلة أحببت منتخبها ولاعبي المفضل حاليا هو الفرنسي كيليان مبابي واعتقد ان المنافسة ستكون محصورة بين هذين المنتخبين إضافة الى انكلترا."

وحيّا ابي رميا دولة قطر المنظمة للمونديال معتبرا انها رائدة في المجال الرياضي على مستوى المنطقة فنيا وتنظيميا وهذا مدعاة فخر لكل العرب.