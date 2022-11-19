عون: معادلتنا ليست جبران باسيل أو لا أحد

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قال عضو تكتل لبنان القوي النائب آلان عون, "خيارنا الا نصوت تصويتاً شكلياً بل ان يتم التحضير له مع الكتل الأخرى وحقنا ان نصوت بالورقة البيضاء لا ان نعطل نصاب الجلسات".



وفي حديث اذاعي , أضاف: "لم يتبين ان هناك مرشحاً أصبحت لديه فرصة جدية للانتخاب حتى ان ترشيح ميشال معوض دخل في حال من المراوحة".



وتابع, "معادلتنا ليست جبران باسيل أو لا أحد ونريد ان تنضج فكرة شخصية توافقية ولا ندخل ببازار الأسماء واذا تبين ان هذه الشخصية يمكن ان تكون من داخل التكتل أو خارجه سنؤيدها".

وشدد على أن "المعارضة تطرح ميشال معوض كالخط 29 وهي تريد التراجع عنه لاحقاً".