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فضّ أسعار عروض الفيول الأربعاء المقبل

19
NOVEMBER
2022
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ست ساعات استغرق فضّ العروض الإدارية العائدة لثلاث شركات تنافست للفوز بمناقصة شراء فيول أويل A وفيول أويل B وغاز أويل لمصلحة «مؤسسة كهرباء لبنان». وفي نهاية الجلسة تبيّن أن اثنين من بين العارضين الثلاثة لديهم نواقص غير جوهرية في عروضاتهم، لذا تقرّر بناء على المادة 55 من قانون الشراء العام، والمادة 16 من دفتر الشروط، إمهال الشركات حتى يوم الأربعاء لتصحيح مستنداتها وفضّ العروض المالية.

الشركات الثلاث التي شاركت في المناقصة هي: «Coral Energy DMCC» وهي شركة أذربيجانية (لا علاقة لها بشركة كورال لبنان)، وشركة «BB Energy trading LTD» التي تعمل في أوروبا مع أنها لبنانية الأصل، وشركة «Vitol BAHRAIN» المملوكة من شركة «فيتول هولدنغ» السويسرية.

ووفق دفتر الشروط، فإن مؤسسة كهرباء لبنان ستشتري من الشركة الفائزة الكميات التي تحتاجها لتشغيل معامل إنتاج الطاقة الكهربائية بما يؤمن «معدل تغذية يومي يصل إلى ما بين 8 ساعات و10 ساعات»، وفق بيان الوزارة الذي أعلنت فيه المناقصة الشهر الفائت. وكانت الوزارة قد أطلقت المناقصة بعد «مشاورات واجتماعات أجريت بين رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه ووزارة المالية وحاكم مصرف لبنان والتي أفضت إلى إبلاغ الوزير وليد فياض بتأمين التمويل اللازم».

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