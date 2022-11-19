living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خاص- باكيدج ديل سياسي -إصلاحي للخروج من الأزمة!

19
NOVEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أنطوان الأسمر- حتّم الانسداد الرئاسي نتيجة غياب مقدرة القوى المحلية على حسم خياراتها واتجاهاتها (بعضها ينتظر كلمة السر الخارجية ليتحرّك في هديها)، استكشاف سبل أخرى، من أجل إنهاء الفراغ في المنصب المسيحي الأول والوحيد في لبنان ومحيطه المشرقي والإسلامي.  

ومع تقطّع الأوصال بين القوى السياسية وانعدام التواصل إلا لغايات صفقاتية، غالبا ما تكون السبلُ الأخرى الخارجَ الذي يظهر في أحيان كثيرة أنه حريص على لبنان اكثر من لبنانيين كثر، وخصوصا أولئك الذين سلّموا ويسلّمون لكل فرنجيّ، محتلا كان أم صديقا.

قادت تلك السبل الأخرى البديلة عن الانسداد المحلي، رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الى الدوحة وباريس، بحثا عن باكيدج ديل لا ينهي الفراغ الرئاسي فحسب، بل يؤسس لوقف الهريان والتفكك الدولتي، ولإنطلاقة جديدة في عهد رئاسي يؤمل أن يكون غير.

لا يخفى أن التيار الوطني الحر أخذ عبرا كثيرة من عهد الرئيس ميشال عون. أولّها وأهمّها أن اخطبوط الدولة العميقة - الموازية لا يحتمل الدولة الأصيلة متى تطلّعت إلى الانعتاق من نيره وفساده. هو قادر على التدمير، ومتمكّن في فنّ هدم الدولة الأصيلة وما فيها وعليها، حال تيقّنه أنها ما عادت تستطيع الإحتمال وتحمّل عوارض الإرتخاء المؤسسي والاقتصادات الموازية والفساد المتأصّل.

ذهب باسيل الى الخارج بحثا عن السلّة التي تقدّم للبنانيين سلطة غير، تقْطع مع الماضي وتقَطُّع أوصال الدولة، مؤهّلة ألى أن تقود لبنان الجديد حيث الإصلاح هو اللبنة الأولى، وحيث الحكّام الجدد لا يخططون لاستباحة الموارد الحديثة من نفط وغاز، على غرار معاجلة كثر من حكّام الزمن البائس الى تأسيس شركات نفطية في الخارج لتركيب صفقات البيزنيس السياسي، بعدما أمعنوا على مدى 33 عاما في تدمير خزينة الدولة لمصلحة خزائنهم الخاصة. والملفات- الشواهد كثيرة من مافيا النفط والفيول التي انطلقت مع بزوغ جمهورية الطائف، الى مغارة الخليوي بدءا من سنة 1994، ومصادرة وسط بيروت والأملاك البحرية والنهرية العامة وأرباحها الفلكية، وليس انتهاء بدويلة المولدات الخاصة والمعابر البرية والجوية والبحرية المشرّعة للتهريب.

1-هل باستطاعة باريس، على سبيل المثال، أن تدير الظهر لأي تركيبة سلطوية تشكّل امتدادا لمنظومة الفساد والقهر القائمة الساعية بلهفة الى القضاء على آخر مقدرات اللبنانيين بعدما سرقت ودائعهم ومدخراتهم وهرّبت اموالها الى الخارج وأفرغت الخزائن العامة والخاصة؟

2-هل في استطاعة القيادة السعودية الجديدة والمتجددة شكلا ونوعا والتي ما استهانت مع الفساد والفاسدين، أن تُسرّ لتركيبة سلطوية مجبولة بالإفساد تتحضّر منذ الآن إلى حجز أماكن في خزائنها لمال النفط والغاز؟

3-هل في استطاعة واشنطن، التي تعتبر الـaccountability (المساءلة) عماد فلسفتها الأخلاقية (قانون ماغنيتسكي مثالا)، أن تسكت على محاولات إعادة ضخ الدماء في تركيبة الفساد وأجنحتها والنيو – ترويكا التي لا تعدم فرصة من أجل تثبيت عاهة الـ impunity (الإفلات من العقاب)؟

4-هل في استطاعة الأمم المتحدة أن تتغاضى عن تأصيل الفساد في المجالات المجتمعية، وهي التي تعتبر أن "منع الفساد يؤدي إلى تدشين التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويساعد على حماية البسيطة، ويساعد في إنشاء الوظائف والأعمال وتحقيق المساواة بين الجنسين، فضلا عن أنه يسهل الحصول على الخدمات الأساسية"؟

يطرح باسيل التغيير والتجديد على من يحدّثهم في الخارج، تأسيسا على كل تلك الحقائق. فالحاجة ملحّة إلى سلّة متكاملة سياسية وإصلاحية واقتصادية تصلح إلى أن تكون حجر الأساس لبنيان لبناني جديد يؤتمَن عليه حصرا من لم يمعن في الفساد، تتأصّل فيه لوثة الميليشيا التي ما فئتت تتحكّم بعقول أمراء الحرب- حكّام لبنان الميامين.

يحدث كل هذا مع باسيل الذي يضّطلع راهنا بدور وازن محلي وخارجي يتخطى مسألة إنتخاب رئيس للجمهورية، فيما كثر في الداخل، من خصوم ولا -خصوم، يسعون الى التشويش:

أ-بعض الخصوم، القاصرون على إدراك ما يفعل باسيل، يتلهّون بمزاحمته على محطة للصرف الصحي في البترون أو على تعبيد طريق أو محطة مياه.

ب-وبعض اللا- خصوم يتقصّدون إخراج زيارته الى قطر وفرنسا من سياقها الحقيقي، بغية إحراجه.

وكذلك فعلوا في مسألة لقائه غير المعلن برئيس مجلس النواب نبيه بري. حقيقة الأمر أن اللقاء جاء بمبادرة من السفيرة فرح بري، وقد رحب بها فورا باسيل وبري، مع التأكيد في الوقت نفسه على أهمية واستمرار التواصل مع جميع المرجعيات والأحزاب السياسية في البلاد، ومن ضمنها بري، من أجل إيصال لبنان الى بر الأمان وإيجاد الحلول الوطنية لمسألة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ووضع لبنان على سكة التعافي.

 

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout