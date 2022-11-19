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أسرار الصحف ليوم السبت 19 تشرين الثاني 2022

19
NOVEMBER
2022
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البناء

قال مسؤول خليجي إن قرار تسمية ولي العهد السعودي رئيساً لمجلس الوزراء من قبل الملك سلمان جاء ضمن تفاهم مسبق مع الأميركيين لتبرير قرار منحه الحصانة القضائية بوجه أي ملاحقة أسوة برؤساء الدول والحكومات ما يمهّد الطريق لزيارته واشنطن واستقباله في البيت الأبيض.

قال مصدر نيابي إن تأمين النصاب وضمان الأغلبية اللازمة لانتخاب رئيس للجمهورية لا يبدو ممكناً لشهور طويلة ما يعني أن نهاية الفراغ تنتظر حدثاً إقليمياً كبيراً لا يبدو في الأفق او انهياراً لبنانياً كبيراً يبدو في الأفق كما بشّرت معاونة وزير الخارجية الأميركية باربرا ليف.

الجمهورية
ـ ربطت مصادر سياسية وديبلوماسية غياب ديبلوماسيَّين عربي وأجنبي عن بيروت بمهمة واحدة.
ـ ردّت مراجع غير سياسية تفاقم إحدى الأزمات الحيوية الى صراع خفي بين مرجعين، كل يعمل على هواه.
ـ ما زالت القطيعة قائمة بشكل كامل بين مرجع حكومي وأحد وزرائه ولا عودة عنها في الحكومة الحالية.

اللواء
طمأنت مصادر دولية بأن الإستقرار الأمني في لبنان خط أحمر، في ضوء معلومات عن اجتماعات أميركية - روسية في دولة إقليمية فاعلة لمناقشة آليات إنهاء الحرب في أوكرانيا.

بات بحكم المؤكد أن هبة الفيول الإيرانية سُحبت من التداول حتى قبل وصول الجواب الخطيّ من الإدارة الأميركية.

يدور صمتٌ مُطبق في الدوائر المالية والمصرفية وأوساط الصرّافين حول المدى الذي يُمكن أن تذهب إليه أسعار الصرف والسلع في الشهر الأخير من السنة الحالية!

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