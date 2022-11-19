عناوين الصحف ليوم السبت 19 تشرين الثاني 2022

الأخبار
ـ انطلاقة المونديال الأغلى: إمارة الاشتباه
ـ باريس تتحضر لمبادرة «أكثر وضوحاً»
ـ وزارة السياحة لعيون «الشيخ هادي»
ـ حزب الله لم يقطع الطريق بعد أمام قائد الجيش
البناء
ـ رهانات لبنانية على تفاهم أميركي فرنسي سعودي الشهر المقبل... بعد الحصانة الأميركية
ـ الفراغ المديد يمهد الطريق لخطة بابرا ليف بعد تشظي فرص الأغلبية النيابية
ـ أولويات نيابية حكومية اقتصادية وكهربائية لشهور الفراغ لتفادي خطر الانهيار
الجمهورية
ـ لا حل ّ داخلياً: التسوية الملزمة آتية
ـ باسيل وجعجع إزاء فرنجية
ـ ما بين السادسة والسابعة: عروض رئاسية فاشل
ـ روسيا تقوم بأشغال تحصين في القرم
اللواء
ـ انتخاب الرئيس بين ماكرون وبن سلمان.. وسيناريو لمعالجة شغب باسيل
ـ مولوي لمنع مؤتمر المثليين في الأشرفية.. وعبود يُهاجم السلطة السياسية
ـ قطر تفتح قلبها وذراعيها للعالم
ـ بن سلمان يحضر «أبيك» ويُوقّع 5 اتفاقات مع تايلاند
الديار
ـ هل تتوصل واشنطن الى تسوية مع حزب الله في الموضوع الرئاسي؟
ـ باسيل يوجه رسالة للمقاومة: لا يمكن ان تتخطوني