عناوين الصحف ليوم السبت 19 تشرين الثاني 2022

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الأخبار

ـ انطلاقة المونديال الأغلى: إمارة الاشتباه

ـ باريس تتحضر لمبادرة «أكثر وضوحاً»

ـ وزارة السياحة لعيون «الشيخ هادي»

ـ حزب الله لم يقطع الطريق بعد أمام قائد الجيش

البناء

ـ رهانات لبنانية على تفاهم أميركي فرنسي سعودي الشهر المقبل... بعد الحصانة الأميركية

ـ الفراغ المديد يمهد الطريق لخطة بابرا ليف بعد تشظي فرص الأغلبية النيابية

ـ أولويات نيابية حكومية اقتصادية وكهربائية لشهور الفراغ لتفادي خطر الانهيار

الجمهورية

ـ لا حل ّ داخلياً: التسوية الملزمة آتية

ـ باسيل وجعجع إزاء فرنجية

ـ ما بين السادسة والسابعة: عروض رئاسية فاشل

ـ روسيا تقوم بأشغال تحصين في القرم

اللواء

ـ انتخاب الرئيس بين ماكرون وبن سلمان.. وسيناريو لمعالجة شغب باسيل

ـ مولوي لمنع مؤتمر المثليين في الأشرفية.. وعبود يُهاجم السلطة السياسية

ـ قطر تفتح قلبها وذراعيها للعالم

ـ بن سلمان يحضر «أبيك» ويُوقّع 5 اتفاقات مع تايلاند

الديار

ـ هل تتوصل واشنطن الى تسوية مع حزب الله في الموضوع الرئاسي؟

ـ باسيل يوجه رسالة للمقاومة: لا يمكن ان تتخطوني