هل أصبحنا على مقربة بشأن نقل المونديال... مكاري يكشف!

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أشار وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري، تعليقًا على نقل كأس العالم بشكل مجاني في لبنان، إلى أنّ هدفنا أن نقوم بتأمين المونديال للبنانيين بشكل مجاني"، لافتًا إلى أنّ "هناك مشاكل تقنية لها علاقة بقيمة الدفعة التي يمكن أن ندفعها لقناة "بي ان سبورتس"، والأمور "عم تتحلحل شوي شوي".

وشدد، في تصريح عبر قناة الـ"LBCI"، على أنّ "هناك عيب في الكلام بشأن استفادة الكابلات"، معلنًا "أننا توصلنا إلى رقم وطريقة الدفع"، مؤكدًا أنه "إن حصل الاتفاق، فسوف يعرض بكل شفافية ولا يوجد أي صفقة أو مؤامرة وهناك أكثر من مصدر للتمويل وإلى الان أفضّل أن لا اتحدث في التفاصيل"، معلنًا "أننا أصبحنا على مقربة من الأمر، إلا لو حصل أمرٌ ما، وأنا متفائل لكن لا أحب أن أعطي وعود".