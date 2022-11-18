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حجار من بكركي: لبنان قدم القسط الكبير على مدى 12 عاما.. وسوريا باتت تستطيع استيعاب المزيد من النازحين

18
NOVEMBER
2022
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التقى البطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الراعي وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار الذي قال بعد اللقاء: "لقد وضعت صاحب الغبطة في اجواء وزارة الشؤون والمشاريع التي نتابعها ولا سيما في ما يتعلق بأوضاع الناس. وعرضت لملف النازحين السوريين الذي أتابعه شخصيا مع اللجنة الوزارية للنازحين وشرحت لغبطته تفاصيل مغادرة الدفعة الأولى من النازحين الأراضي اللبنانية، كذلك الدفعة الثانية، واثر هذا الموضوع على لبنان ومستقبله".

أضاف: "كما سلمت غبطته دراسة تظهر مدى تحمل لبنان بالنسبة لموضوع النازحين وكيف علينا كدولة وكمسؤولين وككنيسة، ان ندعم عودة النازحين الى وطنهم لأن لبنان قدم القسط الكبير على مدى 12 عاما وسوريا باتت اوضاعها اكثر امانا وهي تستطيع استيعاب هذه الأعداد التي تزيد من الأعباء على لبنان على كافة الصعد".

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