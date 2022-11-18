A + A -

أكد المكتب الصحي المركزي في "التجمع الوطني الديموقراطي" في لبنان واللجنة الصحية في "تجمع الاطباء" في لبنان، ببيان، تأييدهما ل"جهود النائب السابق ورئيس "حملة الصحة حق وكرامة" الدكتور اسماعيل سكرية، في مطالبته لوزارة الصحة العامة، بعدم التعتيم وتمرير فضائح ادوية السرطان المفقود بعضها، والمهرب بعضها الآخر من مستودع الكرنتينا الحكومي، للسوق السوداء، لبيعه بالدولار، ليتبين انه من ادوية الهبات التي وصلت منذ شهور ومن دول عدة. اذ تحول بعض موظفي الوزارة الى سماسرة ادوية كما حصل ومنذ ايام حيث عرض الموظف تدبير الدواء من تركيا لاحد المرضى وخلال 24 ساعة".



كما وسأل التجمعان "وزير الصحة، اين اصبحت التحقيقات التي كلف التفتيش الوزاري بها منذ شهرين، بفضيحة بيع ادوية سرطان في تركيا وسوريا مهربة من الكرنتينا، ولماذا لا تعلن نتائجها او تحال للقضاء، الذي يستند الى تحقيقات التفتيش الوزاري كما التفتيش المركزي الذي لم يحرك له ساكنا".

وأشارا الى ان "نسبة وفيات مرضى السرطان المحرومين من العلاج، هي أعلى من وفيات الكوليرا التي تخضع للوقاية بالدرجة الاولى".

ودعا التجمعان الى "اجراء رقابة صارمة من قبل وزارة الصحة، على مستودع الكرنتينا وعلى مستودعات الادوية الحكومية و الخاصة، لمنع تهريب واخفاء أدوية السرطان وغيرها من ادوية الامراض المزمنة، التي يقوم بعض تجار الادوية، بهدف بيعها بسعر أعلى في السوق السوداء، و ضرورة ملاحقتهم و محاكمتهم امام القضاء المختص".