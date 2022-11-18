البطريركية المارونية تعلن العقوبة النهائية بحق الأب وسام معلوف

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أعلنت أمانة سر البطريركية المارونية في بيان أنه "ببالغ الأسف، تأكد لمجمع الكنائس الشرقية في الكرسي الرسولي، إصرار حضرة الأب وسام معلوف على عدم رغبته في الامتثال للتدابير التأديبية المتخذة بحقه بقرار من هذا المجمع بتاريخ 31 آب 2022 ومثبت بشكل خاص من قداسة البابا فرنسيس، في محاولة لحماية خدمته الكهنوتية وانتمائه إلى جماعة رسالة حياة".

وأشارت إلى أن "المجمع قرر إنزال عقوبة الحط عن الحالة الاكليريكية للأب وسام معلوف وفصله عن جماعة رسالة حياة".

وختمت: "نطلب من الله ونصلي من أجل ولدنا هذا، لكي بهديٍ من النعمة الإلهية، يتمكن من أن يبدأ مسيرة إيمان في حالته الجديدة في الحياة المسيحية".