اخر مستجدات مستشفى دير القمر الحكومي بين النائب فريد البستاتي وزير الصحة الدكتور فراس الأبيض

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زار النائب د. فريد البستاني مع رئيس لجنة مستشفى دير القمر الحكومي البروفيسور أنطوان لطفالله البستاني، معالي وزير الصحة د. فراس الابيض في مبنى الوزارة وذلك لوضعه في الصورة الحالية في ما يخص استكمال أعمال البناء في المستشفى بالتعاون مع مجلس الإنماء والإعمار، ومع الحصول على الهبة من الصندوق الكويتي للتنمية وقد توافق المجتمعون على ضرورة التركيز على أعمال البناء في الطابقين السفلي والأرضي كي يكونا جاهزين للعمل واستقبال الحالات الطارئة، كذلك قسم العيادات الخارجية والمختبر الذى هو ضرورة لتسهيل حياة المواطنين في الشوف، الى حين استكمال الأعمال في الطوابق العلوية الأخرى حين تتوفّر الإمكانيات المادية.

ويأتي هذا اللقاء ليؤكد التعاون الثلاثي بين وزارة الصحة ومجلس الإنماء والإعمار ولجنة المستشفى بمتابعة من النائب البستاني.