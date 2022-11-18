زارت لجنة الشباب والرياضة النيابية برئاسة النائب سيمون ابي رميا مدينة بعلبك الرياضية، في ختام جولتها التفقدية للمنشآت الرياضية في لبنان

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المحطة الاولى للجنة التي ضمت إضافة إلى أبي رميا، النواب: بيار بو عاصي، وضاح صادق، ورائد برو، في دارة النائب ينال صلح، وكان في استقبالهم رئيس تكتل بعلبك الهرمل النائب الدكتور حسين الحاج حسن، النائب ملحم الحجيري، الوزير السابق الدكتور حمد حسن، رئيس اتحاد بلديات بعلبك شفيق شحادة، ورئيس بلدية بعلبك فؤاد بلوق ونائبه مصطفى الشل.

وانتقلت اللجنة إلى منشأة المدينة الرياضية، فتفقدت ملعبها ومدرجاتها وتجهيزاتها وغرفها ومكاتبها ومرافقها.

واطلعت من رئيس البلدية على وضعها الراهن واحتياجاتها.

واعتبر أبي رميا أن "الرياضة هي رسالة إنسانية لصقل الطاقات وخلق جو المحبة، كما هي رسالة الألعاب الأولمبية. وهذا التنوع الموجود في لجنة الشباب والرياضة من كامل الأحزاب السياسية والكتل النيابية، دليل أننا نستطيع أن نعتمد على الرياضة التي هي ركيزة أساسية لوحدتنا في لبنان. وكما ترون بالرغم من الخلافات السياسية إلا أنه عندما يلعب الفريق اللبناني ويمثل لبنان، فنحن نرى توحد الجميع تحت علم موحد هو علم لبنان".

واضاف: "أما فيما يختص بمهامنا كلجنة شباب ورياضة، نحن بدأنا جولتنا على كل المنشآت الرياضية التابعة للمؤسسة العامة للمنشآت، وهذه الجولة كانت في بيروت،جبيل، طرابلس، والمينا، واليوم نختتمها في ملعب بعلبك الذي هو المنشأة السادسة تحت وصاية المنشأة العامة من اجل الإطلاع ميدانيا على حالة هذه المنشآت".

وتابع: "أخص بالشكر رئيس بلدية بعلبك والمجلس البلدي لانه واضح ان هنالك يدا معطاء وسخية ويهمها المحافظة على المنشآت، وهذا الروحية من الصعب ان نجدها اليوم. ونحن فب جولتنا رأينا الكثير من الإيجابية في هذه المنشأة التي تعتبر من افضل المنشآت التي شاهدناها على مستوى لبنان، ولكن يبقى هناك حاجات كموضوع تأمين الكهرباء وأمور اخرى فنية وتقنية، ونحن كلجنة بعد الانتهاء من جولاتنا سننكب مع زملائنا النواب لإعداد تقارير تخص كل المنشآت التي زرناها لنرى النقص الموجود فيها، وعلى أساسها نتواصل مع وزارة الشباب والرياضة والجهات المعنية لكي نفعل النشاط في هذه المنشآت".

وبدوره تحدث النائب ينال صلح عن سعي اللجنة لتأمين حاجات الملعب عبر الوزارات المختصة والجهات المعنية لما يشكل من مرفق تنموي يحقق عملية انصهار واندماج اجتماعي لجميع الفئات والشرائح الاجتماعيه وتقربها من بعضها البعض.