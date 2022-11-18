كركي: 37 مليار ليرة سلفات للمستشفيات والأطبّاء

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أصدر مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي قراراً حمل الرقم 1319 بتاريخ 2022/11/18 قضى بموجبه إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلفات مالية عن شهر تشرين الثاني 2022 بلغت قيمتها حوالي 37 مليار ل.ل. توزّع بين المستشفيات والأطباء وسوف تحوّل هذه المبالغ الى حسابات المستشفيات واللجان الطبيّة فيها خلال الأيّام القليلة المقبلة.

وفي سياق متصل، جدّد مدير عام الصندوق دعوته الى "المستشفيات كي تلتزم بالتعرفات الطبيّة والاستشفائيّة الجديدة التي صدرت عن إدارة الصندوق وعدم تقاضي أيّة فروقات مالية تحت طائلة وقف السلفات المالية وفسخ العقود المبرمة معها عند الاقتضاء".

كما طالب "الدولة اللبنانية بدفع الديون المتوجّبة عليها للصندوق والأموال المرصودة له في الموازنات العامّة ولاسيّما موازنة العام 2022 بعدما تمّ نشرها في الجريدة الرسمية هذا الأسبوع وأصبحت نافذة، من أجل تأمين التمويل اللازم لزيادة التعرفات الطبية والاستشفائية والدوائية بعدما تمّ بالأمس الإنهاء في مجلس الإدارة بمشروع مرسوم لزيادة التعويضات العائلية 3 أضعاف المعمول به حالياً كما سبق واقترحه المدير العام".