طقس عطلة الأسبوع دافئ

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ما زالت تسيطر كتل رطبة وباردة على لبنان مترافقة مع أمطار أحيانًا، فيما تتساقط الثلوج على الجبال التي تعلو عن ٢٢٠٠ ~ ٢٣٠٠متر، لتعود وتنكفئ هذه الكتل بين ليل اليوم والغد، وترتفع درجات الحرارة من جديد.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة:

الجمعة :

١- الحرارة ساحلاً بين ١٨ و ٢٢ درجة بقاعا بين ٨ و ١٨ درجة وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٠ و ١٥ درجة.

٢- الجو : غائم جزئيا مع احتمال امطار محلية

٣- الرياح : غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٣٠/س

٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٩٥ ٪؜

٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٥ hpa

٦- الرؤية جيدة تسوء جبلاً

٧- البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.

السبت : مستقر وقليل السحب والحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٦ و ٢٤ درجة ساحلا ٨ و ١٩ بقاعاً وبين ١٠ و ١٩ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٣٠كم/س

الاحد : مستقر وقليل السحب والحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٧ و ٢٥ درجة ساحلا ٨ و ٢٠ بقاعاً وبين ١٠ و ١٩ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٣٠كم/س