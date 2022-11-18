هذا ما ينتظره أصحاب السوبرماركت...!

A + A -

قال نقيب أصحاب السوبرماركت الدكتور نبيل فهد: "نحن لا نزال بإنتظار صدور اللوائح المعفاة من الرسم الجمركي، الموازنة تلحظ زيادة 10% على الأصناف المستوردة التي تصنع محليًا، نحن طلبنا من الوزارة إعلان الاسعار في نقاط البيع في كل لبنان ونشرها لخلق المنافسة لتخفيض الأسعار".



وفي حديثٍ لـ"صوت لبنان"، أضاف "منذ سنوات ونحن نطالب بإصلاح وإعادة تنظيم القطاع العام وخلق فرص عمل لهم في القطاع الخاص".



ولفت إلى أنّ، "عدد من المنتجات في السوبرماركت يجري نشر سعرها على موقع الوزارة أو على موقع نقطة البيع، مراقبو وزارة الاقتصاد يقومون أكثر من واجبهم، قانون المنافسة لا يلحظ المواد الأساسية".

وتابع، "نغيّر الأسعار بناءً على لوائح الأسعار التي تأتي إلينا من قبل الموردين".