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الوزير باسيل: "وجود لبنان الآن على المحك"...!

18
NOVEMBER
2022
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أعلن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أنه يعمل على إيجاد مرشح توافقي للرئاسة يكون قادرًا على المضي قدمًا في إصلاحات حاسمة، لكنه سيرشح نفسه للمنصب إذا رأى أن المرشح الذي وقع عليه الاختيار ليس بالخيار الجيد.

 وقال باسيل في حديث لـ "رويترز": "أنا زعيم أكبر كتلة نيابية، ومن حقي تماما أن سأُرشّح نفسي للرئاسة... في هذه الحالة!أكون مرشحا وأن أروج اسمي، لكني أرى أن وجود لبنان أهم بكثير من هذا، ووجود لبنان الآن على المحك".

وأضاف: "لقد اتخذت قرارا بعدم تقديم نفسي من أجل تجنب شغور الوظيفة وتسهيل عملية ضمان اختيار مرشح جيد يملك حظوظا عالية للنجاح. لكنني لم أفعل ذلك من أجل إطالة أمد الفراغ واختيار مرشح سيء لشغل المنصب. لن أقبل أن يكون لدي رئيس سيء وفي هذه الحالة بالطبع سأترشح".

ولفت باسيل إلى أنه في باريس في إطار جهد أوسع لإنشاء إطار يمكن التوافق عليه محليا ودوليا بهدف تسهيل مهمة الرئيس القادم في المضي قدما في إصلاحات اقتصادية حاسمة دون أن يقابل العقبات التي تكرر ظهورها في الماضي.

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