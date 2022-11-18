الجمهورية: حجار إلى بكركي ويحمل معه ملفاً متكاملاً عن الجهود المبذولة لمواجهة أزمة النازحين السوريين

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:



والى بكركي تتوجّه الانظار اليوم حيث من المقرر ان يلتقي البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي عدداً من الموفدين المكلّفين بملفات أساسية وبالغة الدقة، وهو سيلتقي وزير الخارجية عبد الله بوحبيب الذي سينقل إليه أجواء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ونتائج الزيارات الخارجية التي قام بها وبعض القضايا المتعلقة بالعمل الحكومي والهموم الاجتماعية.

كذلك سيلتقي الراعي وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار الذي يحمل إليه ملفاً متكاملاً عن الجهود المبذولة لمواجهة أزمة النازحين السوريين والعقبات التي تحول دون عودة تستحقّ الحديث عنها تحت هذا العنوان الكبير، والمواجهة التي تخوضها الوزارة باسم الحكومة مع المنظمات الاممية المعنية بملف النزوح.

ومن زوار بكركي أيضاً وزير العدل هنري خوري.