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عناوين الصحف ليوم الجمعة 18 تشرين الثاني 2022

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الأخبار: نقابات المهن الحرّة إلى الإفلاس

فرنجية: لست مرشّحاً للانتقام

التقى بري سراً في بيروت... ودوكان في باريس: هل أحرق باسيل كل الجسور مع فرنجية؟

 

 



البناء: الجلسة السادسة تفتح الباب أمام السجالات الساخنة: نصاب الـ 65 يسقط بالضربة القاضية الجميل يدعو للتقسيم لتعذّر التفاهم مع حزب الله… وباسيل لا لفرنجية ولا رئاسة دوننا بري لباسيل: ما كنا عليه عام 1990 أفضل مما قدّمته السنوات الست الماضية

 

 

 


الديار: حسم النقاش «الشعبوي» حول النصاب القانوني في مسرحيّة الشغور الرئاسي
باسيل العائد دون نتائج من باريس يُشعل «النيران» في «مُعسكر» حزب الله!
«قنبلة» اللجوء الفلسطيني على وشك الإنفجار... و«الأونروا» تطلق نداء استغاثة

 

 

 


النهار: اشتعالات واشتباكات كلامية تفاقم فضائح الفراغ

 

 

 

 

الجمهورية: لبنان مهدد بتصنيفه دولة فاشلة

 

 

 


نداء الوطن: سجال "النصاب" الرئاسي يحتدم... و"المسرحية" مستمرّة!
باسيل "يحرق" فرنجيّة في باريس: الرسالة وصلت إلى "حزب الله"!

 

 

 

 

اللواء: باسيل يحرق المراكب مع «الثنائي»: سنمنع وصول فرنجية
«استحالة دستورية» بين أمل والكتائب.. وموسم سياحي شتائي يتجاوز الأزمة السياسية
18 تشرين الثاني 2022 00:25

 

 

 


l'orient le jour: La surprise Frangié brise la monotonie du feuilleton électoral

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