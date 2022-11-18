أسرار الصحف ليوم الجمعة 18 تشرين الثاني 2022

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البناء: خفايا وكواليس



كواليس

توقع مصدر دبلوماسي يمثل دولة فاعلة في الوساطات الإقليمية والدولية أن المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران شهدت تحركاً كبيراً في اليومين الماضيين، مضيفاً أن التراجع في العلاقة الأميركية الإسرائيلية والأميركية السعودية يشكل عنصر دفع إضافياً لاحتمال العودة للاتفاق النووي.

خفايا

قال مرجع دستوري إن الدعوة لنصاب الـ 65 نائباً في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بلا جدوى لو صحت الأسباب لأنه يحتاج مسار تعديل الدستور أي وجود رئيس جمهورية وحكومة وإذا كان أصحاب الرأي متمسكين به عليهم طرحه ما بعد الانتخاب بنصاب الثلثين ليبحث وإذا أقرّ يطبق في المرة المقبلة.

اللواء: أسرار

غمز

تبيَّن أن لجوء إدارات مستقلة لإعلان الإضراب يرتبط الى حد ما بالمخاوف من ملاحقات، اعتقد المعنيون بها، انها سقطت بمرور الوقت!



لغز

بدأت بعض المصارف خطوات استباقية لجهة الحؤول دون سحب كامل الرواتب الجديدة، ولا سيما التي تفوق الـ15 مليون ليرة على منصة صيرفة، بالسماح بسحبها كاملة، ضمن حساب فُتح بالليرة اللبنانية.

نداء الوطن: خفايا

يشير مرشح لرئاسة الجمهورية إلى أنّ اتفاق الترسيم شمل اتفاقاً موازياً هو بمثابة أداة تنفيذية للاتفاق تشمل سلّة رئاسية وحكومية وإدارية.

طلب رئيس حزب بارز من نواب كتلته عدم التطرق في الإعلام إلى زيارة خارجية يقوم بها، وذلك قبل مغادرته بيروت.

لا تزال جهات ترفض الالتزام بمقتضيات قانون الشراء العام وتتمرّد على هيئة الشراء العام، وفي طليعة تلك الجهات شركة «الميدل ايست».