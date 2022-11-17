ألان عون: من غير المسموح أن يقول لنا "حزب الله" أنا لا أثق بغير فرنجية

A + A -

قطع عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ألان عون خلال الحلقة الشك باليقين فيما خص دعم ثنائي "حركة أمل" و"حزب الله" ترشيح زعيم "تيار المردة" النائب والوزير السابق سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، مشيرًا إلى أن الثنائي مع خيار فرنجية رئيسًا للجمهورية.

وسجل عون في هذا الإطار عتبًا على "حزب الله" حليف "التيار الوطني الحر" نظرًا لتبنيه فرنجية مرشحًا وحيدًا، معتبرًا أنه من غير المسموح أن يقول لنا الحزب أنا لا أثق إلا بشخص سليمان فرنجية. ورأى أنه إذا كان الحزب لا يثق إلا بفرنجية، فهذا يعني أن المشكلة فيه هو وليست في سائر اللبنانيين.

وفي حديث لبرنامج "مع وليد عبود" عبر تلفزيون لبنان، شدد على أن إستحقاق رئاسة الجمهورية هو إستحقاق مسيحي، ولا يستطيع "حزب الله" بالتالي أن يفرض مرشحًا في تجاوز لأكبر كتلتين مسيحيتين في البرلمان، وعنى بذلك كتلة "التيار الوطني الحر" وكتلة "القوات اللبنانية"، وذهب إلى حد القول إن التوافق بين "التيار" والقوات" على مرشح رئاسي مشترك ليس مستحيلًا.

وإذ أوضح عون أن "حزب الله" رأى تبديدًا لهواجسه في دعمه لفرنجية، سأله: "ولكن ماذا عن هواجس الآخرين؟"، معتبرًا في هذا الإطار أن "حزب الله" لا يقدم ضمانات للبنانيين في ترشيحه لفرنجية، وقال: "ما بدنا رئيس جمهورية يعملنا بقّوسي بعدين".

ولفت عضو تكتل "لبنان القوي" إلى أنه ليس مع خيار الورقة البيضاء، مشيرًا إلى أن تكتل "لبنان القوي" يبحث عن مرشح رئاسي توافقي، وإذا توافرت ظروف أي مرشح من تكتلنا فنحن معه.