living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مدير عام الزراعة بحث مع وزير الزراعة الاردني زيادة الصادرات الزراعية اللبنانية الى الاردن

17
NOVEMBER
2022
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قام مدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود يرافقه المستشار في السفارة اللبنانية في الاردن جورج فاضل بزيارة وزارة الزراعة الاردنية حيث استقبله وزير الزراعة الاردني المهندس خالد حنيفات في مكتبه بحضور أمين عام وزارة الزراعة الاردنية المهندس محمد الحياري ورئيس دائرة العلاقات العامة في وزارة الزراعة الاردنية عمر اللحام وقد عقد لحود اجتماعات مع وزير الزراعة الاردني وامين عام وزارة الزراعة الاردنية وجرى مناقشة تعزيز التعاون الزراعي بين لبنان والاردن والتبادل الزراعي بين لبنان والاردن فيما يتعلق بالصادرات الزراعية اللبنانية والاردن وشكر لحود في هذا الاطار المملكة الاردنية الهاشمية على استيرادها المنتوجات الزراعية اللبنانية خاصة التوم والموز والتفاح والحمضيات والعنب والاجاص والكرز والشمندر والافوكادو وقد تمنى لحود على الجانب الاردني استيراد البطاطا اللبنانية بعد انجاز وزارة الزراعة اللبنانية الملف المطلوب من وزارة الزراعة الاردنية لتصدير البطاطا اللبنانية الى الاسواق الاردنية . وقد نقل لحود تحيات وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن وقد جرى خلال الاجتماعات متابعة تنفيذ توصيات اللقاء الرباعي بين وزراء الزراعة في لبنان والاردن وسوريا والعراق الذي انعقد في بيروت في ٢٨ تموز ٢٠٢٢ وفي عمان في ٢٥ أيلول ٢٠٢٢ خاصة لجهة توقيع مذكرة التفاهم للتعاون الزراعي بين لبنان والاردن وسوريا والعراق .
وقد زار لحود يرافقه المستشار جورج فاضل غرفة تجارة عمان وعقد اجتماع مع رئيس لجنة الادارة حسان العمد ومدير عام غرفة تجارة عمان هشام الدويك وبحث معهم تصدير المنتوجات الزراعية اللبنانية ومنتوجات المونة والمطبخ اللبناني الى الاسواق الاردنية .
وقد ترأس لحود في عمان بصفته رئيس مجلس ادارة المركز الاقليمي للاصلاح الزراعي والتنمية الريفية في دول الشرق الأدنى الاجتماع الدوري بحضور الدول الاعضاء وقد جرى خلاله مناقشة تفعيل البرامج والمشاريع الزراعية وخاصة المتعلقة بالأمن الغذائي والتنمية الريفية وتعزيز التبادل الزراعي وزيادة المراعي في دول الشرق الادنى.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout