مدير عام الزراعة بحث مع وزير الزراعة الاردني زيادة الصادرات الزراعية اللبنانية الى الاردن

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قام مدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود يرافقه المستشار في السفارة اللبنانية في الاردن جورج فاضل بزيارة وزارة الزراعة الاردنية حيث استقبله وزير الزراعة الاردني المهندس خالد حنيفات في مكتبه بحضور أمين عام وزارة الزراعة الاردنية المهندس محمد الحياري ورئيس دائرة العلاقات العامة في وزارة الزراعة الاردنية عمر اللحام وقد عقد لحود اجتماعات مع وزير الزراعة الاردني وامين عام وزارة الزراعة الاردنية وجرى مناقشة تعزيز التعاون الزراعي بين لبنان والاردن والتبادل الزراعي بين لبنان والاردن فيما يتعلق بالصادرات الزراعية اللبنانية والاردن وشكر لحود في هذا الاطار المملكة الاردنية الهاشمية على استيرادها المنتوجات الزراعية اللبنانية خاصة التوم والموز والتفاح والحمضيات والعنب والاجاص والكرز والشمندر والافوكادو وقد تمنى لحود على الجانب الاردني استيراد البطاطا اللبنانية بعد انجاز وزارة الزراعة اللبنانية الملف المطلوب من وزارة الزراعة الاردنية لتصدير البطاطا اللبنانية الى الاسواق الاردنية . وقد نقل لحود تحيات وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن وقد جرى خلال الاجتماعات متابعة تنفيذ توصيات اللقاء الرباعي بين وزراء الزراعة في لبنان والاردن وسوريا والعراق الذي انعقد في بيروت في ٢٨ تموز ٢٠٢٢ وفي عمان في ٢٥ أيلول ٢٠٢٢ خاصة لجهة توقيع مذكرة التفاهم للتعاون الزراعي بين لبنان والاردن وسوريا والعراق .

وقد زار لحود يرافقه المستشار جورج فاضل غرفة تجارة عمان وعقد اجتماع مع رئيس لجنة الادارة حسان العمد ومدير عام غرفة تجارة عمان هشام الدويك وبحث معهم تصدير المنتوجات الزراعية اللبنانية ومنتوجات المونة والمطبخ اللبناني الى الاسواق الاردنية .

وقد ترأس لحود في عمان بصفته رئيس مجلس ادارة المركز الاقليمي للاصلاح الزراعي والتنمية الريفية في دول الشرق الأدنى الاجتماع الدوري بحضور الدول الاعضاء وقد جرى خلاله مناقشة تفعيل البرامج والمشاريع الزراعية وخاصة المتعلقة بالأمن الغذائي والتنمية الريفية وتعزيز التبادل الزراعي وزيادة المراعي في دول الشرق الادنى.