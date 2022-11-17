living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اجراءات لتبسيط تبسيط معاملات المواطنين

17
NOVEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
صدر عن المديرية العامة للأحوال الشخصية البيان التالي:  
 
 
 
في إطار الإجراءات والتدابير المتخذة في هذه المديرية العامة لتبسيط معاملات المواطنين وإنجازها دون أي تأخير وضمن المهل القانونية، 
 
 
 
فقد أصدرت هذه المديرية العامة تعميمين يتعلقان بما يلي : 
 
 
 
1- الطلب إلى دائرة نفوس بيروت وأقلام النفوس في المحافظات قبول كافة وثائق الولادة المُنظمة من قبل مختار محل قيد الوالد وتنفيذها مباشرة أو من قبل مختار البلدة أو المدينة حيث تتم الولادة فيها وايداعها قلم النفوس الذي يقع نطاقها المكاني اليه من أجل إحالتها وفقاً للأصول إلى قلم النفوس مكان القيد لتنفيذها وذلك بعد التثبّت من تصريحات الأهل بإفادة طبيب أو قابلة مُنتسبة إلى نقابة القابلات القانونية. 
 
 
 
2- الطلب إلى كافة رؤساء الدوائر في المحافظات وأقلام النفوس التابعة لها ، إعطاء كافة معاملات اللبنانيين المقيمين خارج الأراضي اللبنانية الموجودة لديهم ( ولادة ، زواج ، وفاة ...)  المجرى الإداري وايلائها الأهمية اللازمة، لا سيّما وثائق الزواج لجهة إتمام مهمة المطابقة بدقة فور استلامها وإرسالها إلى قلم النفوس أو الدائرة المعنيّة بالتنفيذ.   
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout