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الأعجوبة رقم ٢١ بعد عيد مار شربل لهذه السنة... اليكم ما حصل

17
NOVEMBER
2022
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السيّد راندي يوئيل أوراها من مواليد بغداد سنة ١٩٨٩ من الطائفة الكلدانيّة ومغترب في ولاية ميشيغين أميركا ويعمل كسائق.
 
بينما كان يأخذ والدته في السيارة تعرّض لحادث سير فظيع حيث إرتطمت سيارته في جزع شجرة ضخمة فتحطّمت سيّارته ونجت والدته بأعجوبة أمّا هو فقد أصيب بعدّة كسور أهمّها الخرزة الخامسة في رقبته حيث تفتّتت.
 
نُقل إلى مستشفى هنري فورد وإهتمّ به الدكتور محمد موفق عبد الحق وبعد أخذ الصور الشعاعيّة والإشعاعيّة قُرِّرت له عمليّة جراحيّة لزرع خرزة محل الخرزة المفتّتة.
 
العملية خطرة ومن المرجّح أن يصاب بالشلل.
 
دهنته والدته بزيت مار شربل وطلبت شفاعته عند الرب يسوع المسيح كي يشفي إبنها وينجّيه من الشلل.
 
أُدخل غرفة العمليّات حيث سيخضع للعمليّة التي تأخذ عدّة ساعات من الوقت وإذا بالخرزة عادت طبيعيّة ولم تأخذ العمليّة أكثر من ساعة وبعد إنتهاء مفعول البنج قام يمشي على رجليه أمام إندهاش الطبيب وتم شفاؤه من الكسور بتاريخ ٣٠ تموز ٢٠٢٢.
 
فجاء بتاريخ ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٢ من أميركا لشكر مار شربل وسجّل أعجوبته.
 
وقال لي أنا بفضله أمشي على رجليَّ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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