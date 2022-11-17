جلسة سادسة لانتخاب رئيس.. 43 صوتا لمعوض و46 ورقة بيضاء

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عقدت في الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم جلسة نيابية سادسة في مجلس النواب برئاسة الرئيس نبيه بري لانتخاب رئيس للجمهورية، في غياب 5 نواب.

وبعد انتهاء الدورة الأولى سجل حصول ميشال معوّض على 43 صوتاً مقابل 46 ورقة بيضاء و7 أصوات لعصام خليفة و9 للـ"لبنان الجديد" و3 لزياد بارود وصوت لسليمان فرنجية وصوت لميشال ضاهر وورقتين ملغاتين.

ومع خروج النواب من القاعة رفع بري الجلسة وحدد اخرى الخميس المقبل.

وأشارت الـ ال. بي. سي. الى ان حماسة النواب للنزول الى المجلس مرشحة للتراجع لأن المشهد يتكرر نفسه في كل جلسة وبات من المعروف وجود 3 مرشحين ثابتين: الورقة البيضاء، ميشال معوض، وشعارات اخرى منها لبنان الجديد ولن يحضر اسم زياد بارود.