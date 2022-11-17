بري للجميل: "الكلمة الأخيرة ليست لك"

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توجه النائب سامي الجميل في بداية جلسة إنتخاب رئيس للجمهورية للرئيس بري وقال :

"على أي مادّة تستند، ونأخذ جواباً دستورياً حين نقرّ أنّنا نريد الحفاظ على نصاب الثلثين في حين أن المادّة 49 لا تتكلم عن النصاب".

وأضاف: " في المادة 49 ليس مذكوراً أي نصاب لا في الجولة الأولى ولا للجولة الثانية والحقيقة أن النواب لم يتخلفوا عن حضور جلسات الانتخاب ولم يفتح أي نقاش حول هذه النقطة".

وتابع: "لهذا السبب انطلاقاً من مسؤوليتنا النيابية نتمنّى أن نفسّر الدستور ونفتح النقاش في مجلس النواب لأننا إن بقينا كذلك لن نشهد في المستقبل أي انتخاب ل#رئيس الجمهورية".

وأردف: "نحن مستعدّون أن نقتنع إن ابديتم وجهة نظر تقنعنا ولكن ما حصل في الأسبوع الماضي كان غير لائقاً وغير مقبولا بك دولة الرئيس".

وردّ برّي على الجميّل قائلاً: "كل كلامك الأوّل مقبول والأخير مرفوض. الدستور اللبناني ينصّ على أكثريتين، أكثرية نصاب الجلسات شيء والدورات شيء آخر، الجلسات يجب أن تقعد دائماً بالثلثين. وهذا الموضوع كان دائماً موضوع نقاش والكلمة الأخيرة ليست لك".