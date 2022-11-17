تعرفة السرفيس بـ "80 ألف"!

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أعلن رئيس الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل في لبنان مروان فياض، "أنّنا سعّرنا تعرفة السرفيس للراكب بـ80 ألف من أجل مصلحة السائقين، مع ارتفاع أسعار المحروقات وارتفاع أسعار قطع الغيار"، لافتاً إلى أنّ "الحكومة أخلّت بالاتفاق الذي أبرمناه معها".

من جهته، أشار رئيس إتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس، لـ"صوت لبنان"، إلى أنّ "التعرفة تصدر بقرار من وزير الأشغال بناءً لدراسة من الوزارة بالتشاور مع النقابات"، مشدّداً على "ألا حسيب ولا رقيب لما يقوم به السائق العمومي من ناحية تعرفة السرفيس".