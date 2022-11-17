living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خاص - أرنب دعوة الهيئة العامة لمحكمة التمييز لم يُبصر النور بعد وهذا ما قاله رؤساء الغرف في اجتماعهم الأخير في مكتب عبود

17
NOVEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
لارا الهاشم - لم يتوقّع أهالي الموقوفين في قضية انفجار المرفأ أن يسمعوا ما سمعوه من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عندما التقوه للسؤال قبل أيامٍ عن مصير أبنائهم. بالنسبة إليهم يمثّلُ ميقاتي رأس السلطة التنفيذيّة التي من المفترض أن تكون المرجعيّة التي تقدّم الحلول لأزمتهم لكنّهم تفاجأوا بنُصحه لهم بالنزول إلى الشّارع.
 
تعاطى ميقاتي مع صرخة أهالي الموقوفين كأنّه مواطنٌ عادي لا كشخصيّةٍ في موقع المسؤوليّة، سائلا الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكيّه خلال الاجتماع عمّا آلت إليه الإتصالات مع الرئيس الأول سهيل عبود ومع وزير العدل هنري خوري عوضاً عن أن يكون على بيّنة من كل التفاصيل المحيطة بالملف. لم يقدّم رئيس الحكومة أي طرحٍ ولم يصارح الأهالي بحقيقة من يجمّد ملف المرفأ بل اكتفى بتوجيههم للتظاهر ضد الدولة وللوقوف في الشارع كما يفعل أهالي الضحايا قائلا لهم: "والله معكُن حق، سقفها سنتين إهمال وتقصير، حلّكن تطلعوا". غاب عن ذهن رئيس الحكومة أن الدفع باتجاه الشارع قد يولّد شارعين فيما المطلوب هو وقف العراقيل السياسيّة لإعادة المياه إلى مجاريها في تحقيقات المرفأ.
 
فحتى السّاعة لا تزال كلُّ الأبواب موصَدة بفعل الكباش السياسي وإصرار فريقٍ معيّن على تطيير البيطار كما توعّد. لا بل إن الأمور تزداد تعقيداً كون مرسوم تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز لم يُبصر النور بسبب النكايات السياسيّة ومعضلة دعوة الهئية العامة لمحكمة التمييز بأعضائها الأصيلين والمنتَدَبين للبت بالدعاوى العالقة أمامها في المرفأ وغيرِه، لم  تجد طريقها إلى الحل.
 
 ما حصل وفقاً لمعلومات tayyar.org أن القاضي سهيل عبود وبصفته رئيس الهيئة العامة لمحكمة التمييز دعا رؤساء الغرف المنتدبين الأربعة والأصيلين والبالغ عددهم ثلاثة أضف إليهم عبود نفسه إلى اجتماع في مكتبه في قصر عدل بيروت يوم الثلاثاء للتشاور في امكانية إلتئام الهيئة العامة بشكلها الحالي. هنا تحرص مصادر قضائية على التأكيد على أن اللقاء كان تشاوريّاً بين رؤساء الغرف ولم يرتقِ إلى مستوى التئام الهيئة كمحكمة مع جدول أعمال للبت في ملفات قضائية وإنما تمحور النقاش حول إمكانيّة اللجوء إلى هذا الحل وكان لا بد من الأخذ بعين الإعتبار آراء القضاة نظراً لحساسيّة الوضع اليوم. لكنّ المعلومات تشير إلى أن الإجتماع لم يصِل إلى نتيجة بسبب رفض جزء من القضاة بأن يسجّلوا سابقةَ تُبدِّل في الاستقرار القائم في العدليّة إذ لم يسبق لرؤساء الهيئات العامة في عهود سابقة أن وافقوا على التئام الهيئة بأعضاء منتدَبين. أضف إلى ذلك أن جزءا من رؤساء الغرف الأصيلين يرى أن المجلس وإذا التأم فهو سيكون أمام معضلةٍ قانونيّة وهي أن ثلاثة من الأعضاء الأصيلين بحقّهم دعاوى رد في ملف المرفأ وبالتالي لن يمكنهم المشاركة بالتصويت على أي قرار في حين أن عبود يعتبر أنه لا يُمكن رد قضاة التمييز وفقاً للإجتهاد. وأمام هذا الواقع لا يريد هؤلاء القضاة أن يكونوا جزءاً من هذه الإشكاليّة القانونية علماً أن عبود نفسُه كان يعتبر أن الدعوة إلى هكذا اجتماع ليست قانونيّة إلا أنه عاد وطرَحها بعد الخلاف الذي نشأ بينه وبين أعضاء مجلس القضاء الأعلى وتراجعِه عن تعيين قاضٍ رديف للقاضي بيطار للبت بإخلاءات سبيل الموقوفين.
 
إذاً الأمور تراوح مكانِها ولدى سؤالنا المحامي صخر الهاشم بوكالته عن مدير هيئة ادارة واستتمار مرفأ بيروت حسن قريطم عن امكانية ايجاد مخرج قانوني، اعتبر الهاشم أنه بوسع القاضي بيطار التوجه إلى مكتبه والبت باخلاءات السبيل بالتنسيق مع النيابة العامة التمييزية بمعزل عن دعاوى الرد المقامة ضدّه كون هذا الاجراء إداري، تماماً كما فعلت القاضية غادة عون التي اكملت اجراءاتها بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على الرغم من دعاوى الرد المقامة ضدّها. في المقابل ترى مصادر قضائية أن التوقيع على اخلاءات السبيل ليس اجراء إدارياً وإنما يدخلُ في صلب التحقيق وبمجرّد أن البيطارر قد تبلّغ دعاوى الرد فلم يعد يحق له اتخاذ أي إجراء على عكس القاضية عون التي لم تتبلّغ.
 
علَيه وبناءً على كل ما سبق يتبيّن يوماً بعد يوم أن تحقيقات المرفأ تصارع هيستيريا السياسة المجبولَة بخُبث بعضَ من هم في القضاء والقضيّة اليوم أشبه بمريض "السرطان" الذي يصارع لتلقّي العلاج رغم علمِه المسبق أن الورَم متى كان خبيثا سيكون من الصعب استئصاله.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout