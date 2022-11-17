أسرار الصحف ليوم الخميس 17 تشرين الثاني 2022

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

تقول مصادر على صلة بالتحرك الفرنسي في لبنان إن الإليزية يسعى عبر لقاءات قيادات لبنانية لتجميع المواقف لتحليلها واستخلاص عناصر مبادرة قابلة للترجمة رئاسياً وحكومياً بعد انتهاء زيارة الرئيس الفرنسي مطلع الشهر المقبل إلى واشنطن وسعيه للحصول على تفويض أميركي في هذا الملف.

خفايا

قال دبلوماسي مخضرم إن الإعلان الأميركي الأوروبي عن انتهاء التحقيق بأقل من 24 ساعة بالصاروخ الذي سقط في بولندا واكتشاف أنه إطلاق أوكراني مثل الإعلان الاسرائيلي عن عدم العلاقة بناقلة النفط التي استهدفتها المسيّرة الإيرانية تعبير عن الرغبة في تفادي المواجهة مهما كان الثمن.



اللواء: أسرار

غمز

يجزم نائب في كتلة كبرى ان تأخير ملء الشغور الرئاسي سيؤدي الى تمديد سن التقاعد في المؤسسات الامنية والعسكرية، وربما في غيرها.



لغز

أدرج مرجع دبلوماسي زيارة رئيس تيار بارز الى بعض العواصم بأنها تندرج في سياق الإيحاء بأنه المرجعية المارونية السياسية الأولى في لبنان.



نداء الوطن: خفايا

حاول أحد المرشحين الذين يدخلون ضمن لائحة بكركي الاستفسار من حزب مسيحي عن سبب الفيتو الموضوع عليه فكان الجواب أنّ مواقفه الرمادية من ملف سلاح «حزب الله» هو الذي يحول دون الحصول على تأييد هذا الحزب.

وضع حزب سياسي كبير «سيناريو» للإستحقاق الانتخابي البلدي المقبل بصورة مستقلة عن حليف قريب.

الجمهورية: أسرار

استفسر سفير أوروبي من أحد المسؤولين عما يتردّد من سيناريوهات خطيرة تهدّد لبنان، فجاء الجواب: لا أرجّح ولا أتوقع حصول أي تطورات دراماتيكية.

كان لافتاً أنّ أحد المرشحين لرئاسة الجمهورية أكثرَ من إطلالاته الإعلامية منذ ما قبل الإنتخابات النيابية ما يعادل 5000 دقيقة على الهواء.

أبدى أحد النواب إمتعاضه الشديد من مستوى النقاش الذي ظهر عليه بعض زملائه خلال مناقشة ملف مالي دقيق.