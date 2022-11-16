living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فياض اختتم زيارته الى مصر وشارك في ندوة من تنظيم MEFED الألمانية

16
NOVEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اختتم وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض زيارته الى مصر بالمشاركة في ندوة من تنظيم مبادرة MEFED الألمانية من ضمن فعاليات مؤتمر تغير المناخ COP27 في مدينة شرم الشيخ.

وشارك في الندوة، الى جانب فياض وزير الطاقة والثروة المعدنية في الأردن صالح الخرابشة، والمدير العام في وزارة الاقتصاد والبيئة الألمانية ستيفن ونزل، والمدير العام للطاقة (DG ENERGY)في الإتحاد الاوروبي ديتي يورغنسن.

وشدد فياض، في خلال كلمة له، على “أهمية ترسيم الحدود البحرية لإرساء جو من التهدئة في منطقة شرق المتوسط مما يسمح بتطوير المشاريع المشتركة بين الدول العربية ودول الاتحاد الاوروبي”، معبراً عن “دعمه لتطوير مشاريع الشراكة العربية – الاوروبية في قطاعات الربط الكهربائي ونقل الغاز في المستقبل القريب ونقل تكنولوجيا الهيدروجين في المدى البعيد”.
وأعلن “استعداد لبنان للمشاركة البناءة والفعالة في هذا الإطار”، مطلقاً الدعوة إلى ممثلي الحكومة الألمانية لإقامة النسخة المقبلة من مؤتمرMEFED في العاصمة اللبنانية بيروت.

وكانت لفياض سلسلة لقاءات على هامش الندوة مع الضيوف المشاركين، لا سيما مع الوزير الخرابشة، فالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة فرانشيسكو لاكاميرا. وتطرق الاجتماع إلى اهمية استفادة لبنان من مبادرة ETAF التي اطلقتها الوكالة مؤخراً لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة حول العالم بموازنة تصل إلى مليار دولار أميركي.
وستعمل وزارة الطاقة والمياه، بحسب البيان، على تقديم طلب إلىETAF بهدف تمويل مشروع طاقة متجددة بقيمة قد تصل إلى حوالى ٢٠ مليون دولار أميركي.

كذلك، اجتمع فياض مع ممثلين عن منظمات المجتمع المدني اللبناني المشاركين في المؤتمر، حيث شدد امامهم على دورهم في مراقبة تطوير قطاعي الغاز والطاقة المتجددة، كما ومواكبة الإصلاحات المطلوبة لإنقاذ قطاع الكهرباء التي بدأتها الوزارة.

وأمل فياض، قبيل عودته الى بيروت، أن تصل الوفود المفاوضة في مؤتمر تغير المناخCOP27 إلى نتائج ملموسة تضع العالم على السكة الصحيحة بعيداً عن هول المشكلات الناتجة عن تغيّر المناخ.

OTV News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout