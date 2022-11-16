وزير الإعلام بقترح إنشاء موقع الكتروني علمي

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نظم المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان CNRS-L ومركز قابلية التوظيف الفرنكوفونية CEF التابع للوكالة الجامعية للفرنكوفونية AUF بالشراكة مع اللجنة الوطنية اللبنانية لليونسكو، لقاء مع وزير الإعلام في حكومة تصريف الاعمال حول الاعلام العلمي، في مركز BDD في بشارة الخوري، ضمن سلسلة من الدورات التدريبية حول "البدء في الوساطة العلمية"، ابتداء من 16 تشرين الثاني ويستمر كل يوم أربعاء في الساعة الثالثة من بعد الظهر.

وشارك في اللقاء المدير الاقليمي للوكالة الجامعية للفرنكوفونية في الشرق الاوسط جان نويل باليو، الامينة العامة للمجلس الوطني للبحوث العلمية تمارا الزين، الامينة العامة المساعدة في اللجنة الوطنية للاونيسكو رمزا جابر سعد، الذين شددوا على "ضرورة هذه البرنامج لتدريب المشاركين على الجوانب التقنية التي ستكون مفيدة لهم في مهمتهم، مثل جمع البيانات، وتطوير المحتوى الصحافي والسمعي البصري، والترويج الكتابي والشفوي للنتائج العلمية للبنانيين، الأبحاث المنجزة، وكذلك التواصل على شبكات التواصل الاجتماعية".

المكاري

واشار المكاري في كلمته الى "أهمية الاعلام التي تتجلى في ميدان الصحافة العلمية"، واقترح "انشاء موقع الكتروني علمي، يندرج ضمن اطار بيئة تحوي الاكتشافات والابحاث العلمية لكن بشكل مبسط وسهل".



وشدد على ان "وسائل التواصل الاجتماعي هي سلاح ذو حدين، فرغم امكانية سرعة الوصول الى المعلومة عبر التقنيات الحديثة، يبقى ان هناك خللا في صعوبة التأكد من مصدر المعلومة ،خاصة للباحثين".