سليم: لا خوف من اضطرابات أمنية خلال الشغور الرئاسي

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اكد وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، بأن "لا خوف من اضطرابات أمنية خلال الشغور الرئاسي ومعطياتنا تشير إلى ألا جهات ناشطة ستستهدف الوضع الأمني وبعض الأعمال المخلّة هي فردية وليست جماعية ومنظمة".

واشار سليم في حديث للـ mtv اللى ان "الطمأنينة الأمنية يجب ألا تجعل سياسيّي لبنان يرتاحون إلى طول الشغور الرئاسي بل يجب إعادة الانتظام السياسي والمؤسساتي بانتخاب رئيس للجمهورية وتسيير شؤون المواطنين".

وطمأن سليم الى أنّ "كل الرواتب والمساعدات الاجتماعية للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين ستُسدد بما أن الموازنة أصبحت نافذة، والطبابة العسكرية قادرة على تغطية الجميع".