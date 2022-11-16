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الخارجية الروسية تستدعي السفير البولندي لدى موسكو

16
NOVEMBER
2022
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أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أنه تم استدعاء السفير البولندي في موسكو كرزيستوف كراجيفسكي إلى وزارة الخارجية الروسية.

وكتبت في قناتها على “تيليغرام”: “تم استدعاء السفير البولندي إلى وزارة الخارجية الروسية”.

ويأتي هذا الاستدعاء بعد زعم وسائل الإعلام البولندية سقوط صاروخ “روسي” داخل الأراضي البولندية.

وفي بيان للخارجية صدر اليوم، وصفت الوزارة رد الفعل العلني لعدد من دول الناتو على حادثة الصاروخ بـ “المشين”، حيث نشرت وسائل الإعلام الأجنبية مزاعم كاذبة بأن روسيا تقف وراء سقوط صاروخ على بولندا، دون الرغبة في فهم وإيضاح الوضع.

ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، لم تكن هناك ضربات على أهداف بالقرب من الحدود الأوكرانية البولندية في ذلك اليوم، والصور المنشورة لبعض الحطام لا علاقة لها بالأسلحة الروسية.

ولفتت الوزارة إلى أن جميع تصريحات وسائل الإعلام البولندية حول السقوط المزعوم لصواريخ “روسية” هي استفزاز متعمد بغرض التصعيد.

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