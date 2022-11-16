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فضل شاكر الإرهابي في المونديال.. هل تتراجع نوال؟

16
NOVEMBER
2022
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بمناسبة استضافة قطر لكأس العالم ٢٠٢٢، طُرح عبر موقع يوتيوب أغنية بعنوان “عرب” شاركت فيها الفنانة نوال الكويتية والفنان أحمد شيبة والفنان حمود الخضر والفنان زهير بهاوي، وبعض المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي والمفاجأة كانت بمشاركة فضل شاكر.

الأغنية لم تمّر مرور الكرام بين الجمهور اللبناني الذي تساءل حول مشاركة فنانة كبيرة كنوال الكويتية مع فضل شاكر المتاوري عن الأنظار والمتهم غيابًا من قبل المحكمة العسكرية اللبنانية.

وكان فضل شاكر قد تمّ استبعاده في وقت سابق من غناء شارة مسلسل “لدينا أقوال أخرى” للفنانة يسرا، رغم تسجيله الأغنية وعرضها، حيث أعلنت شركة “العدل غروب” المنتجة للمسلسل عن طرح مقدمة المسلسل بدون صوت فضل شاكر، وذلك احترامًا للشعب والجيش اللبناني بعدما قام اللبنانيون بحملة ضد شركة الانتاج مطالبًا إياها بحذف الاغنية بصوت “شاكر”.

وكانت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن منير شحادة قد أصدرت في عام ٢٠٢٠ حكمين غيابيين في حق الفنان الإرهابي فضل شمندر المعروف بفضل شاكر قضيَا بسجنه ٢٢ عامًا مع الأشغال الشاقة، إضافة الى تجريده من حقوقه المدنية.

وقضى الحكم الأول بحبس شاكر ١٥ عامًا بجرم التدخل في أعمال الإرهاب التي إقترفها إرهابيون مع علمه بالأمر عن طريق تقديم خدمات لوجستية لهم.

أما الحكم الثاني، فقضى بسجنه سبع سنوات وتغريمه خمسة ملايين ليرة بجرم تمويل مجموعة أحمد الأسير المسلحة والإنفاق عليها وتأمين ثمن أسلحة وذخائر لها.

فهل يُحذف هذا العمل ويتم ازالته عن موقع “يوتيوب” والمنصات الرقمية احترامًا للشعب اللبناني ونصرة لدماء شهداء الجيش اللبناني؟ وهل يعود القيمون على هذا المشروع عن قرارهم بتحدّي الشعب اللبناني الذي لم يعفّ بعد عن فضل شاكر ولا مسامحته على ما اقترفت ايديه؟

بصراحة
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