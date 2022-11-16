بعد توقيف شخصين في ملف منشآت نفط طرابلس..محتجون قطعوا طريق البداوي

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قطع عدد من أهالي البداوي الطريق الدولي في المنطقة في الإتجاهين إحتجاجا على توقيف شخصين من أبناء المنطقة، هما ر. غ. وشقيقه م. غ. وذلك بعد استدعائهم إلى التحقيق على خلفية إتهامهم بملف سرقة كميات من المازوت وأغطية حديدية من داخل خزانات منشآت نفط طرابلس الكائنة في البداوي.



وطالب الإهالي بتخلية سبيلهما على الفور، مؤكدين "براءتهم من التهم الموجهة إليهم، وأن هناك مؤامره سياسية عليهم".



وكان وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض قد اتخذ قرارا الأسبوع الماضي قضى بموجبه إقفال المنشآت موقتا إلى حين تأمين حماية أمنية مشددة لها، في أعقاب الكشف عن سرقة أكثر من 600 ألف ليتر مازوت من المنشآت، وأغطية حديدية عائدة إلى خزانات المنشآت.



ولاحقا، أعادت قوة من الجيش اللبناني فتح الطريق.