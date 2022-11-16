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غردت مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون عبر تويتر بالقول: بدل ما تتلهى السيدة سكاف بالشكوى تكذب هالاشاعة وتكشف السرية المصرفية عن حساباتها سندا للقانون .هذا الادعاء فارغ المضمون ويسمح لي لاحقا بالادعاء عليها بجرم الافتراء .فانا لم اتهمها مطلقا ولم اقل ان المستند صحيح حتى تدعي اني افتريت عليها. فلم اؤكد صحته بل الى العكس شككت بذلك.

وأضافت القاضية عون: من حق الشعب اللبناني عامة والمودعين خاصة ان يعرفوا اموالهن وين راحت وكيف تبدد جنى عمرهم بعد امتناع المصارف عن إعادة ودائعهم .و يطالبوا بالتالي السياسيين وغيرهم من اصحاب النفوذ برفع السرية المصرفية لمعرفة من استفاد من نفوذه وحول الى الخارج ،هذا ينطبق عليه جرم تبييض الاموال.